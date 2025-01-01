Непомнящий высказался о недостатке ресурсов у Семака для мотивации игроков «Зенита»

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

– Тут я, в каком-то смысле, попал впросак, потому что я из года в год говорю, что у нас сейчас есть «Зенит» и все остальные. Перед началом этого сезона я тоже говорил, что «Зенит» – фаворит, и все так и будет. И вдруг я вижу, что сейчас «Зенит» – далеко не фаворит, и хоть я и говорю, что «Зенит» станет чемпионом, но есть большие сомнения.

Дело в том, что как бы для нас это было не очень приятно, игру «Зенита» определяют легионеры. А сейчас, когда эти ребята наелись российским футболом, с этой сытой жизнью в Питере и полным обожанием, что они – шестикратные, – это сыграло свою роль.

Все иностранцы, все легионеры, которые приезжают сюда, примерно через месяц начинают говорить, что у нас очень сложный чемпионат. На самом деле, это так и есть. Потому что у нас просто нет проходных матчей.

На каждую игру, особенно, против «Зенита», все остальные 15 команд настроены так, что буквально не дают дышать, не дают поднять головы. И вот эти ребята, легионеры «Зенита», они подустали. Им не удается сохранять вот эту мотивацию.

– Есть такое ощущение...

– Я всегда очень хвалил Семака за то, как ему удается управлять такой бандой, в хорошем смысле этого слова. И вдруг сейчас уже не хватает ему ресурсов, чтобы игроки были мотивированы. Клаудиньо и Вендел сдали.

Да, мастерство никуда не девается – оно было, есть и будет. Но для того, чтобы играть на нужном уровне, нужно себя мотивировать, заставлять себя. А у них вот это пропало. И они, как бы ведущие игроки, это потеряли, а вокруг них все остальные тоже как-то не на своем уровне играют.

Это психологический момент, с которым, не знаю, справятся они или нет после перерыва. Вообще я уверен, что там найдутся ресурсы, которые, должны будут вдохновить их снова, чтобы у них появился кураж, который необходим в нашем чемпионате. Но если игрокам не удастся справиться с этой психологией, «Зенит» может и не стать чемпионом.

А вот у «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» как раз будет этот кураж. Они готовы к сражению, там мотивированные игроки. Отсюда и возникает сомнение, будет ли «Зенит» чемпионом. Потому что каждая ошибка, каждая неудача, она раздражает их, и они не всегда правильно понимают природу этих неудач.