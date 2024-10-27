Семин дал совет «Спартаку», кого уволить вместе со Станковичем

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин объяснил, что клуб не должен увольнять Деяна Станковича одного.

«Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава «Спартака». В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать.

Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Это зависимые от результата люди. Но при этом, если происходит отставка, то и спортивный директор [Томаш Амарал] тоже должен уйти. Нельзя во всем винить только тренера», – сказал Семин.