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  • Семин дал совет «Спартаку», кого уволить вместе со Станковичем

Семин дал совет «Спартаку», кого уволить вместе со Станковичем

27 октября 2024, 10:14
5

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин объяснил, что клуб не должен увольнять Деяна Станковича одного.

«Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава «Спартака». В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать.

Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Это зависимые от результата люди. Но при этом, если происходит отставка, то и спортивный директор [Томаш Амарал] тоже должен уйти. Нельзя во всем винить только тренера», – сказал Семин.

  • Амарал в клубе с января.
  • Станкович назначен в июне.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Семин Юрий Станкович Деян
Комментарии (5)
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andr45
1730015369
Может, он скажет кого уволить вместе Карпиным, Рахимовым и т.д. Тренер сбродной понимаешь ли)
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alefreddy
1730015473
и половину команды в ФНЛ вместе с Амаралом
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PushkaStrashnaya
1730016160
Облико Аморале
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Борис34684
1730018859
Семин прав, в первую очередь убрать амарального Амарала и всех кого он притащил в команду эря потратив деньги на хлам.
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rash1959
1730035288
"Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин" - это, простите, как понимать? Алё , бомба, пора опохмелится.
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