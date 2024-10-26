В «Дубай Юнайтед» объяснили, чем Промес лучше Соболева

Илие Чебану, спортивный директор «Дубай Юнайтед», оценил форму нападающего команды Квинси Промеса. Сегодня нидерландец забил дебютный гол в ОАЭ.

«Эмоционально все рады, что Квинси вернулся на поле, забил гол и обеспечил команде победу. Глубоко оценивать игру Промеса не буду – для этого есть тренеры и статистика. Он – профессиональный футболист, и его задача прогрессировать. Мы долго ждали Промеса, и понимаем, что это сильнейший игрок. Квинси не надо, как Александру Соболеву, набирать форму семь игр. Это профессионал высокого уровня.

Промес полностью здоров, и главное – он выдержал все девяносто минут. Мы рады! Мы прошли длинный путь в регистрации Квинси и формировании всей команды, поэтому надо браться за дело. Надеемся на еще большие результаты!» – сказал Чебану.