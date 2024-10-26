В «Дубай Юнайтед» объяснили, чем Промес лучше Соболева

Илие Чебану, спортивный директор «Дубай Юнайтед», оценил форму нападающего команды Квинси Промеса. Сегодня нидерландец забил дебютный гол в ОАЭ.
«Эмоционально все рады, что Квинси вернулся на поле, забил гол и обеспечил команде победу. Глубоко оценивать игру Промеса не буду – для этого есть тренеры и статистика. Он – профессиональный футболист, и его задача прогрессировать. Мы долго ждали Промеса, и понимаем, что это сильнейший игрок. Квинси не надо, как Александру Соболеву, набирать форму семь игр. Это профессионал высокого уровня.
Промес полностью здоров, и главное – он выдержал все девяносто минут. Мы рады! Мы прошли длинный путь в регистрации Квинси и формировании всей команды, поэтому надо браться за дело. Надеемся на еще большие результаты!» – сказал Чебану.
- 32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.