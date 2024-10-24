Шалимов дал рецепт Соболеву по возвращению в основу «Зенита»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов объяснил, как зенитовцу Александру Соболеву вернуться в основу.

«Что надо сделать Соболеву, чтобы вернуться в основной состав? Тут уже не только от него все зависит.

Должен провалиться Кассьерра, не забивать, а Александр при выходе на замену должен начать забивать. Тогда шанс появится. Пока же все заслуженно, Кассьерра выглядит лучше», – сказал Шалимов.