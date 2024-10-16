Реакция Канчельскиса на запрет Фергюсону посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис шокирован мерами «Манчестер Юнайтед» в отношении сэра Алекса Фергюсона.

В частности, 82-летнему шотландцу запретили заходить в раздевалку команды после матчей.

– Идиоты! Американцы к добру не приводят. Пришли в клуб, все развалили. Команда сыпется. Это идет от тренера. Он, по-моему, тоже не дружит с мозгами. Думает, что все хотят ему зла и против него.

Все идет от американцев. Чем быстрее клуб поменяет владельцев, тем будет лучше. Понятие одно – деньги. Идиотизм. Тупизм! Будет на их совести.

– Эрик Кантона сказал, что «бросает огромный мешок дерьма» в тех, кто это сделал...

– Я с ним согласен. Это все от тен Хага. На базу никого не пускает. Прячется. Уже допрятался! Команда уже на 14-м месте. А он все прячется.

От чего закрывается? Смешно же. Тупые, бестолковые бараны эти американцы.