4 октября 2024 года на стадионе «Велодром» пройдет матч 7-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Анжером». Хозяева занимают 3-е место в чемпионате и являются одними из фаворитов, в то время как «Анжер» борется за выживание, находясь на 18-й позиции. Этот матч имеет большое значение для обеих команд: «Марсель» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Анжер» отчаянно нуждается в очках, чтобы выбраться из зоны вылета.
«Марсель»
«Марсель» уверенно стартовал в сезоне, набрав 13 очков после 6 туров. Команда показывает сильную игру в атаке: в последних 5 матчах она забила 10 голов, при этом пропустив 6. Лучший бомбардир клуба – Мэйсон Гринвуд, на его счету 5 голов в 6 играх. В предыдущем туре «Марсель» неожиданно уступил «Страсбуру» со счетом 0:1, но в домашних матчах они традиционно играют значительно лучше. На «Велодроме» команда не проигрывает в последних 3 встречах.
Последние матчи «Марселя»:
- «Страсбур» 1:0 «Марсель»
- «Лион» 2:3 «Марсель»
- «Марсель» 2:0 «Ницца»
- «Тулуза» 1:3 «Марсель»
- «Марсель» 2:2 «Реймс»
«Анжер»
«Анжер» проводит неудачный сезон: всего 2 очка и 18-е место после 6 туров. Команда уже давно не может выиграть – серия без побед насчитывает 6 матчей. В последних 5 играх клуб забил лишь 4 гола, а пропустил – 11. Лучший бомбардир команды – Химад Абделли, на его счету 3 гола в 8 матчах. В предыдущем туре «Анжер» потерпел очередное поражение от «Реймса» со счетом 1:3. Команда демонстрирует слабую игру в обороне и неустойчивость на выезде, что делает их шансы на успешный результат в матче с «Марселем» минимальными.
Последние матчи «Анжера»:
- «Анжер» 1:3 «Реймс»
- «Анжер» 1:1 «Нант»
- «Страсбур» 1:1 «Анжер»
- «Анжер» 1:4 «Ницца»
- «Лилль» 2:0 «Анжер»
Личные встречи
В последние годы «Марсель» стабильно побеждает «Анжер». В последних 5 матчах между этими командами «Марсель» одержал 3 победы и 2 встречи завершились вничью. В прошлом сезоне «Марсель» выиграл оба матча: 3:1 на своем поле и 3:0 в гостях. История личных встреч свидетельствует о значительном преимуществе хозяев, что также говорит в пользу их успеха в предстоящем матче.
История личных встреч:
- Лига 1, 14.05.2023: «Марсель» 3:1 «Анжер»
- Лига 1, 30.09.2022: «Анжер» 0:3 «Марсель»
- Лига 1, 04.02.2022: «Марсель» 5:2 «Анжер»
- Лига 1, 22.09.2021: «Анжер» 0:0 «Марсель»
- Лига 1, 16.05.2021: «Марсель» 3:2 «Анжер»
Статистика
«Марсель»
- Средняя результативность: 1.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 победы в последних 4 матчах
«Анжер»
- Средняя результативность: 0.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 6 матчей без побед
Прогноз на матч «Марсель» – «Анжер»
С учетом текущей формы обеих команд и результатов личных встреч, «Марсель» выглядит явным фаворитом этого матча. Команда обладает сильной атакой и стабильной игрой на своем поле, в то время как «Анжер» испытывает большие проблемы в обороне и не может найти свою игру. Ожидается, что хозяева постараются быстро забить и контролировать ход встречи. Учитывая слабую защиту гостей, можно ожидать крупной победы «Марселя».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Марселя» с форой (-1) – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2.5 – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа «Марселя» с форой (-1) за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с комфортным счетом. «Анжер» может забить в ответ, но этого вряд ли хватит для позитивного результата.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Марселя» за коэффициент 9.50.