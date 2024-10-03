4 октября 2024 года на стадионе «Велодром» пройдет матч 7-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Анжером». Хозяева занимают 3-е место в чемпионате и являются одними из фаворитов, в то время как «Анжер» борется за выживание, находясь на 18-й позиции. Этот матч имеет большое значение для обеих команд: «Марсель» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Анжер» отчаянно нуждается в очках, чтобы выбраться из зоны вылета.

«Марсель»

«Марсель» уверенно стартовал в сезоне, набрав 13 очков после 6 туров. Команда показывает сильную игру в атаке: в последних 5 матчах она забила 10 голов, при этом пропустив 6. Лучший бомбардир клуба – Мэйсон Гринвуд, на его счету 5 голов в 6 играх. В предыдущем туре «Марсель» неожиданно уступил «Страсбуру» со счетом 0:1, но в домашних матчах они традиционно играют значительно лучше. На «Велодроме» команда не проигрывает в последних 3 встречах.

Последние матчи «Марселя»:

«Анжер»

«Анжер» проводит неудачный сезон: всего 2 очка и 18-е место после 6 туров. Команда уже давно не может выиграть – серия без побед насчитывает 6 матчей. В последних 5 играх клуб забил лишь 4 гола, а пропустил – 11. Лучший бомбардир команды – Химад Абделли, на его счету 3 гола в 8 матчах. В предыдущем туре «Анжер» потерпел очередное поражение от «Реймса» со счетом 1:3. Команда демонстрирует слабую игру в обороне и неустойчивость на выезде, что делает их шансы на успешный результат в матче с «Марселем» минимальными.

Последние матчи «Анжера»:

Личные встречи

В последние годы «Марсель» стабильно побеждает «Анжер». В последних 5 матчах между этими командами «Марсель» одержал 3 победы и 2 встречи завершились вничью. В прошлом сезоне «Марсель» выиграл оба матча: 3:1 на своем поле и 3:0 в гостях. История личных встреч свидетельствует о значительном преимуществе хозяев, что также говорит в пользу их успеха в предстоящем матче.

История личных встреч:

Лига 1, 14.05.2023: «Марсель» 3:1 «Анжер»

Лига 1, 30.09.2022: «Анжер» 0:3 «Марсель»

Лига 1, 04.02.2022: «Марсель» 5:2 «Анжер»

Лига 1, 22.09.2021: «Анжер» 0:0 «Марсель»

Лига 1, 16.05.2021: «Марсель» 3:2 «Анжер»

Статистика

«Марсель»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы в последних 4 матчах

«Анжер»

Средняя результативность: 0.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

6 матчей без побед

Прогноз на матч «Марсель» – «Анжер»

С учетом текущей формы обеих команд и результатов личных встреч, «Марсель» выглядит явным фаворитом этого матча. Команда обладает сильной атакой и стабильной игрой на своем поле, в то время как «Анжер» испытывает большие проблемы в обороне и не может найти свою игру. Ожидается, что хозяева постараются быстро забить и контролировать ход встречи. Учитывая слабую защиту гостей, можно ожидать крупной победы «Марселя».

Рекомендации для ставок:

Победа «Марселя» с форой (-1) – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2.5 – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Марселя» с форой (-1) за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с комфортным счетом. «Анжер» может забить в ответ, но этого вряд ли хватит для позитивного результата.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Марселя» за коэффициент 9.50.