04.10.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-2-3-1
28
Рульи
25
Гарсия
26
Балерди
13
Корнелиус
62
Мурильо
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Энрике
21
Карбони
11
Гринвуд
11
Мопе
3-1-3-1-2
75
Фофана
27
Рао-Лисоа
29
Анен
21
Лефор
14
Аолу
8
Ферхат
93
Белькебла
24
Бьюмла
8
Абделли
28
Эль-Мелали
7
Ньян
25
Гарсия
3
Брассье
3
Брассье
25
Гарсия
13
Корнелиус
12
Рабьо
12
Рабьо
13
Корнелиус
62
Мурильо
77
Арит
77
Арит
62
Мурильо
21
Карбони
11
Роу
11
Роу
21
Карбони
11
Энрике
11
Ваи
11
Ваи
11
Энрике
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
8
Ферхат
2
Аркю
2
Аркю
8
Ферхат
7
Ньян
18
Аллевина
18
Аллевина
7
Ньян
28
Эль-Мелали
14
Белхдим
14
Белхдим
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Марсель
Анжер
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Марсель - Анжер
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
9
Офсайды
0
4
Количество передач
733
223
Сейвы
2
3
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Анжера, 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»