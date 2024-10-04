Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Марсель» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Марсель» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 20:35
Марсель
04.10.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
51' Д. Роу
54' Ф. Эль-Мелали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
25
Гарсия
26
Балерди
13
Корнелиус
62
Мурильо
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Энрике
21
Карбони
11
Гринвуд
11
Мопе
3-1-3-1-2
75
Фофана
27
Рао-Лисоа
29
Анен
21
Лефор
14
Аолу
8
Ферхат
93
Белькебла
24
Бьюмла
8
Абделли
28
Эль-Мелали
7
Ньян
25
Гарсия
3
Брассье
3
Брассье
25
Гарсия
13
Корнелиус
12
Рабьо
12
Рабьо
13
Корнелиус
62
Мурильо
77
Арит
77
Арит
62
Мурильо
21
Карбони
11
Роу
11
Роу
21
Карбони
11
Энрике
11
Ваи
11
Ваи
11
Энрике
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
8
Ферхат
2
Аркю
2
Аркю
8
Ферхат
7
Ньян
18
Аллевина
18
Аллевина
7
Ньян
28
Эль-Мелали
14
Белхдим
14
Белхдим
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Марсель
Анжер
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Марсель - Анжер
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
9
Офсайды
0
4
Количество передач
733
223
Сейвы
2
3
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Анжера, 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Анжер»

«Марсель» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Марсель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+