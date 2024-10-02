В среду, 2 октября, в 5 туре Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Матч пройдет в Самаре, начало – в 19:00 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина не набрала ни очка и занимает 4-е место в квартете A. «Крылья Советов» проиграли все 4 матча с общей разницей мячей 2:13.
Последние результаты «Крыльев Советов»:
- 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ;
- 23.09.24 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1 РПЛ;
- 19.09.24 «Спартак» М – «Крылья Советов» – 4:1 Кубок России.
«Динамо» Мх
Махачкалинцы набрали 7 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 2 победы, 1 раз проиграли по пенальти и потерпели 1 поражение в основное время, разница мячей – 5:4.
Предыдущие результаты «Динамо» Мх:
- 29.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:1 РПЛ;
- 22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ;
- 18.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 2:2 (пен. 3:5) Кубок России.
Очные встречи
- 01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1 РПЛ;
- 01.08.24 «Динамо» Мх – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» Мх
Самарцы потеряли шансы даже на 3-е место в группе, а вот махачкалинцы могут побороться за выход в следующую стадию. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.63.