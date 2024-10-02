В среду, 2 октября, в 5 туре Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Матч пройдет в Самаре, начало – в 19:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина не набрала ни очка и занимает 4-е место в квартете A. «Крылья Советов» проиграли все 4 матча с общей разницей мячей 2:13.

Последние результаты «Крыльев Советов»:

«Динамо» Мх

Махачкалинцы набрали 7 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 2 победы, 1 раз проиграли по пенальти и потерпели 1 поражение в основное время, разница мячей – 5:4.

Предыдущие результаты «Динамо» Мх:

29.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:1 РПЛ;

22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ;

18.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 2:2 (пен. 3:5) Кубок России.

Очные встречи

01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1 РПЛ;

01.08.24 «Динамо» Мх – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» Мх

Самарцы потеряли шансы даже на 3-е место в группе, а вот махачкалинцы могут побороться за выход в следующую стадию. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.63.