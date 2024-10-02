02.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
39
Фролов
3
Галдамес
27
Грибакин
95
Гапонов
5
Мендес
6
Бабкин
7
Бабаев
27
Дмитриев
19
Орозко
10
Цыпченко
73
Шитов
3-2-3-1-1
39
Магомедов
53
Котин
77
Сундуков
3
Кирш
72
Сандрачук
5
Ковачевич
5
Крачковский
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
28
Сердеров
3
Галдамес
33
Лысов
33
Лысов
3
Галдамес
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
19
Орозко
7
Гарре
7
Гарре
19
Орозко
7
Бабаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Бабаев
10
Цыпченко
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Цыпченко
53
Котин
17
Пальцев
17
Пальцев
53
Котин
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
7
Ангбан
47
Глушков
47
Глушков
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
98
Николай Максимов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Кирилл Попов
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Николай Максимов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Кирилл Попов
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо» Махачкала, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»