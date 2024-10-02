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  • «Крылья Советов» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Крылья Советов» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 17:50
Крылья Советов
02.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Динамо Мх
1' У. Бабаев 11' Д. Цыпченко 43' У. Бабаев
57' Г. Агаларов 66' Г. Агаларов 90+2' А. Гаджиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
98
Николай Максимов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Фролов
3
Галдамес
27
Грибакин
95
Гапонов
5
Мендес
6
Бабкин
7
Бабаев
27
Дмитриев
19
Орозко
10
Цыпченко
73
Шитов
3-2-3-1-1
39
Магомедов
53
Котин
77
Сундуков
3
Кирш
72
Сандрачук
5
Ковачевич
5
Крачковский
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
28
Сердеров
3
Галдамес
33
Лысов
33
Лысов
3
Галдамес
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
19
Орозко
7
Гарре
7
Гарре
19
Орозко
7
Бабаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Бабаев
10
Цыпченко
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Цыпченко
53
Котин
17
Пальцев
17
Пальцев
53
Котин
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
7
Ангбан
47
Глушков
47
Глушков
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
98
Николай Максимов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Кирилл Попов
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Николай Максимов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Кирилл Попов
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо» Махачкала, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо» Мх

«Крылья Советов» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Крылья Советов
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