Игнашевича обвинили в неэтичности из-за переговоров с «Крыльями Советов»

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев возмутился переговорами Сергея Игнашевича с «Крыльями Советов».

Сообщалось, что самарцы после 6 октября отправят в отставку Осинькина.

Его должен заменить Сергей Игнашевич.

Накануне в 10-м туре РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Химками» (0:0).

«100 раз слышал от тренеров, что они отказываются вести переговоры с клубом, пока там есть «живой» тренер. Это, мол, неэтично.

То, что происходит сейчас в «Крыльях», что-то говорит нам об Игнашевиче как о человеке?» – написал Хрущев.