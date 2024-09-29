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  • Геркус уличил Станковича в тактической ошибке в матче с «Локомотивом»

Геркус уличил Станковича в тактической ошибке в матче с «Локомотивом»

29 сентября 2024, 23:30
8

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями по итогам матча со «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

– Не ошибся ли Станкович со стартовым составом, поставив в центр нападения Николсона, а Угальде сместив на левый фланг?

– Да, пожалуй, этот ход не сработал. Решение неочевидное. Видимо, Станкович продолжает искать, экспериментировать. Но «Локо» здорово ответил. Высоко поднял линию защиты, понимая, что Николсон не самый быстрый игрок. То есть, защитники поднимались чуть ли не к центральному кругу и играли очень компактно.

– Не рисковали?

– Юркий Угальде мог бы прошмыгнуть между двумя центральными защитниками и создать проблемы. Но в центре нападения вышел Николсон. Игроки обороны «Локо» четко понимали, что он просто не сможет от них убежать, резкости и скорости не хватит. Во всяком случае, мне показалось именно так.

– Во втором тайме вышел Виллиан Жозе. Что он вообще успел сделать на поле?

– Ну... Я просто в целом не понял, почему и после перерыва Станкович решил сделать ставку в нападении на высокого форварда, а не переместить на эту позицию того же Угальде. Как-то не так, похоже, рассчитывали тут тренеры «Спартака». И в то же время надо обязательно похвалить Михал Михалыча Галактионова, который прекрасно подготовился к такой тактике соперника. Предложил эффективную контригру и закономерно победил. Это огромная заслуга рулевого «Локо». Очень организованная игра железнодорожников!

«Спартак» продает «Зениту» Соболева за 10 миллионов евро, а полноценной замены ему не находит?

– Да. Получается, так. Сегодня «Спартак» довольно мало создавал впереди. Я еще не видел статистику. Но по показателю хG, думаю, красно-белые сильно уступили «Локо». Тут просто не сработали некоторые тренерские решения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Локомотив Николсон Шамар Станкович Деян Геркус Илья
Комментарии (8)
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FCSpartakM
1727642953
Еще раз, не намудри Станкович, то никакого поражения и не было б. Локомотив ничего не предложил, что могло удивить. А вот Станкович решил удивить, убив свои же наработки перед ответственной игрой.
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alefreddy
1727668438
эксперимент провалился
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subbotaspartak
1727680008
Неделя комментариев: пни Станковича
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andr45
1727680083
Не знаю смеяться или пожимать плечами, читая очередной идиотизм как шелкопера, так и Недоорлова) Например, «Спартак» продает «Зениту» Соболева за 10 миллионов евро», хотя все СМИ в истерике визжали с требованием отпустить дельфина, так как ОН туда хочет) И информация для безграмотных шелкоперов, плохо владеющих русским языком) Глагол «УЛИЧАТЬ» означает доказывать чью-либо виновность в чём-либо, причастность к чему-либо предосудительному, приводя в подтверждение факты, улики. Так какие предосудительные действия совершил Станкович, что некоему Гереусу пришлось его «уличать?»)))
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FWSPM
1727709990
Тактика была провальная и даже ума не хватило в перерыве ее изменить
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