Медведев прокомментировал грязный поступок Тормены против Гонду: «Опасный для продолжения рода наступ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поступок игрока «Краснодара» Витора Тормены.

В 1-м тайме матча 10-го тура РПЛ Витор Тормена допустил наступ на пах зенитовца Лусиано Гонду.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал.

Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», – сказал Медведев.