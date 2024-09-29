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  • Медведев прокомментировал грязный поступок Тормены против Гонду: «Опасный для продолжения рода наступ»

Медведев прокомментировал грязный поступок Тормены против Гонду: «Опасный для продолжения рода наступ»

29 сентября 2024, 18:53
14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поступок игрока «Краснодара» Витора Тормены.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал.

Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», – сказал Медведев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Краснодар Тормена Витор Гонду Лусиано Медведев Александр
Комментарии (14)
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...уефан
1727626458
...на красную с длительной дисквой тянет. Сугубо моё мнение, может и ошибаюсь...
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смолов федор
1727627323
Соболев никакой зачем его брали не понятно, даже Дзюба в свои 36 забивает и раздает с более слабыми партнерами
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Алекс636363
1727628691
хоть я и за краснодар, но за такое удалять плюс дисквалификация
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Боров мясной
1727632202
Свистки создали опасный прецедент, сегодня мусора по яйцам двинули своим собратьям! Медвед ты су.. должен не шутить а призвать к ответу свистков.
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balam
1727632917
депортировать обоих
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ss21
1727634066
Ничего там нет. Хоть ой ой, хоть спасите помогите. Комментаторы, президент клуба и журналюги пытаются высосать из пальца. Да он что то задел но говорить что это наступ клиника. Жёлтая вполне по делу. Мальцеву сегодня именно пнули и знали что спустят на тормозах чтоб не поссорить Зенит и судей.
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Серый212918
1727636536
Если бы ему действительно шипами на фаберже наступили, это была бы его последняя игра в жизни. Значит обошлось, если с поля не вынесли. Грубо конечно, но надеюсь, без злого умысла.
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FWSPM
1727637654
Да не было там ничего если бы туда наступил матч был бы для гондоу закончен
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ZENIT-59
1727732147
За такое действие в других чемпионатах было бы удаление!Даже комментатор заострил на этом внимание-можно серьёзно повредить самое важное у мужчины.С моей точки зрения за такой просмотр арбитра надо дисквалифицировать и отправить в низшую лигу судить
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