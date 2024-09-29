«Локомотив» заверил, что не продаст Батракова ни за какие деньги

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о своем полузащитнике Алексее Батракове.

– Очень много говорят про Батракова. Как вы оцениваете его игру?

– Хорошая игра. Он здорово развивается. Мы этому очень рады. Клуб и тренерский штаб делает все, чтобы его прогресс шел дальше. И не только у Алексея, но и других молодых игроков в нашем клубе. А у нас их достаточно.

– Как вы реагируете на разговоры, что за ним зимой придет «Зенит»?

– В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам. В настоящее время все регламентировано правилами, документами и контрактными условиями. Поэтому просто так за кем-то прийти в российском чемпионате невозможно.

– За какую цену вы готовы его продать?

– Ни за какую. Пока он развивается, совершенствуется, живет и работает в «Локомотиве». Поэтому говорить об этом сегодня даже не хотел бы. Алексей в системе клуба с шести лет. Нет никаких предпосылок, чтобы что-то в его жизни поменялось.

Многие журналисты критиковали и критикуют некоторых наших менеджеров. Громадную роль в том, что Алексей начал тренироваться с основой и закрепился, сыграл генеральный директор клуба. Он хороший футбольный специалист, и те матчи, которые Алексей проводил в молодежной команде и до нее, им оценивались как выступления очень перспективного игрока. Я очень рад, что эти прогнозы сбылись.