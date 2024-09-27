Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу

43-летний Серхат Акын получил огнестрельное ранение в Стамбуле.

Экс-футболист сейчас работает экспертом на телевидении. В четверг вечером он выходил из телестудии после матча «Фенербахче» с «Юнион СЖ» (2:1) в Лиге Европы.

Неизвестные прострелили ногу Акыну, которого госпитализировали в местную больницу.

Акын выступал за сборную Турции с 2002 по 2005 год и провел 16 матчей, в которых забил 3 гола.

На клубном уровне он поиграл за «Фенербахче», «Андерлехт», немецкие и турецкие команды.

Фото: соцсети Серхата Акына