Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Пари НН». Игра состоится 27 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Медведев, Стаматов, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Боселли, Ожегович.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Пари НН»: Москвичев, Малых, Перес, Прохин, Сидоров, Башич, Горбани, Коваленко, Мансилья Сахархизан, Марин.

Главный тренер: Саша Илич

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