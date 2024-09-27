Тренер «Пари НН» Илич прокомментировал победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги выигранного матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Нижегородцы победили на выезде со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Пари НН» набрал 10 очков и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ.

«Оренбург» с 7 баллами идет на 13-й строчке в зоне стыков.

«Мы играли сегодня на очень «горячем» стадионе, где теряют очки и большие команды. В пользу хозяев было и искусственное поле, однако мы заработали три очка.

Это очень важно для нас, прежде всего, для обретения уверенности. Я люблю, когда сочетаются хорошая игра и результат, но это футбол, и, к сожалению, не всегда так получается.

Всех с победой! А уже во вторник нас ждет кубковый поединок с ЦСКА в Нижнем Новгороде», – сказал Илич.