В понедельник, 23 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Грозном, начало – в 18:30 (мск).

«Ахмат»

Команда Сергея Ташуева замыкает таблицу РПЛ, набрав 5 очков. «Ахмат» 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:14.

Последние результаты «Ахмата»:

«Крылья Советов» набрали 9 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы и потерпели 5 поражений, разница мячей – 8:13.

Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

Очные встречи

10.05.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:2 РПЛ;

04.10.23 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:3 Кубок России;

30.08.23 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 3:1 КУбок России;

22.07.23 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:2 РПЛ;

19.03.23 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов»

Успешная выездная игра в Кубке России может вдохновить «Ахмат» на первую победу в сезоне. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.65.