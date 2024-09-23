В понедельник, 23 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Грозном, начало – в 18:30 (мск).
«Ахмат»
Команда Сергея Ташуева замыкает таблицу РПЛ, набрав 5 очков. «Ахмат» 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:14.
Последние результаты «Ахмата»:
- 19.09.24 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:2 Кубок России;
- 15.09.24 «Динамо» М – «Ахмат» – 4:2 РПЛ;
- 31.08.24 «Ахмат» – «Акрон» – 0:0 РПЛ.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» набрали 9 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы и потерпели 5 поражений, разница мячей – 8:13.
Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:
- 19.09.24 «Спартак» М – «Крылья Советов» – 4:1 Кубок России;
- 13.09.24 «Рубин» – «Крылья Советов» – 0:2 РПЛ;
- 01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1.
Очные встречи
- 10.05.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:2 РПЛ;
- 04.10.23 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:3 Кубок России;
- 30.08.23 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 3:1 КУбок России;
- 22.07.23 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:2 РПЛ;
- 19.03.23 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов»
Успешная выездная игра в Кубке России может вдохновить «Ахмат» на первую победу в сезоне. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.65.