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    • «Ахмат» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 23 сентября

    «Ахмат» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 23 сентября

    В понедельник, 23 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Грозном, начало – в 18:30 (мск).

    «Ахмат»

    Команда Сергея Ташуева замыкает таблицу РПЛ, набрав 5 очков. «Ахмат» 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:14.

    Последние результаты «Ахмата»:

    • 19.09.24 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:2 Кубок России;
    • 15.09.24 «Динамо» М – «Ахмат» – 4:2 РПЛ;
    • 31.08.24 «Ахмат» – «Акрон» – 0:0 РПЛ.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» набрали 9 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы и потерпели 5 поражений, разница мячей – 8:13.

    Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

    • 19.09.24 «Спартак» М – «Крылья Советов» – 4:1 Кубок России;
    • 13.09.24 «Рубин» – «Крылья Советов» – 0:2 РПЛ;
    • 01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1.

    Очные встречи

    • 10.05.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:2 РПЛ;
    • 04.10.23 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:3 Кубок России;
    • 30.08.23 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 3:1 КУбок России;
    • 22.07.23 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:2 РПЛ;
    • 19.03.23 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:1 РПЛ.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов»

    Успешная выездная игра в Кубке России может вдохновить «Ахмат» на первую победу в сезоне. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 15:26
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