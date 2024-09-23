Тренер «Ахмата» сделал заявление о судействе в игре с «Крыльями»: «Какая‑то выдумка, новое правило»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал комментарии по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Грозненцы дома упустили победу – 1:1.

Гости вырвали ничью, забив на 96-й минуте.

У «Ахмата» до сих пор нет побед в текущем чемпионате.

– Мы разочарованы, ведь три очка для нас были практически готовы. Я не понял отмену нашего второго гола. Судьи на VAR чертят линии, а главный определяет офсайд – это что‑то новое.

Влияние на действие игрока, подбежавшего… На его действия повлиял… Какая‑то выдумка, новое правило. Я не понимаю, что это такое. Будь счет 2:0 – победа была бы у нас в кармане.

В конце была суета, два игрока не вынесли мяч после подачи соперника, киксанули и удача легка в карман самарской команде. Думаю, по игре мы должны были брать три очка, как и ранее одно очко в матче с «Динамо».

Должно у нас было быть уже четыре очка, что является хорошим результатом, а в итоге имеем одно. Ну что поделать…

Всe еще у нас пока лоскутно, но я позавчера тренировал ситуацию, которая привела к пропущенному голу после подачи. Отмечал, что в таких эпизодах важна концентрация и нужно быть хладнокровным. Но этого не хватило – аж до смешного.

Ведь я тренировал именно эту ситуацию – спокойно расставьтесь и вынесите мяч, не надо эмоционировать. В итоге два игрока полетели на мяч. К сожалению, пока так.

– То, что команда часто пропускает в концовках, это нехватка хладнокровия?

– Это какие‑то ошибки. Мне пока их сложно оценить, ведь в матче с «Динамо» была другая история. Самое главное, что в матче с «Крыльями Советов» мы всe время атаковали и не давали им шансов.

Наверное, пока не хватает уверенности и хладнокровия. У игроков есть большое желание набрать очки, ведь команда впервые попала в такую сложную ситуацию. Из‑за желания вылезти из «подвала» эмоции захлестывают. Это чистая психология.