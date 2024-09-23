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    • Тренер «Ахмата» сделал заявление о судействе в игре с «Крыльями»: «Какая‑то выдумка, новое правило»

    Тренер «Ахмата» сделал заявление о судействе в игре с «Крыльями»: «Какая‑то выдумка, новое правило»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал комментарии по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Грозненцы дома упустили победу – 1:1.
    • Гости вырвали ничью, забив на 96-й минуте.
    • У «Ахмата» до сих пор нет побед в текущем чемпионате.

    – Мы разочарованы, ведь три очка для нас были практически готовы. Я не понял отмену нашего второго гола. Судьи на VAR чертят линии, а главный определяет офсайд – это что‑то новое.

    Влияние на действие игрока, подбежавшего… На его действия повлиял… Какая‑то выдумка, новое правило. Я не понимаю, что это такое. Будь счет 2:0 – победа была бы у нас в кармане.

    В конце была суета, два игрока не вынесли мяч после подачи соперника, киксанули и удача легка в карман самарской команде. Думаю, по игре мы должны были брать три очка, как и ранее одно очко в матче с «Динамо».

    Должно у нас было быть уже четыре очка, что является хорошим результатом, а в итоге имеем одно. Ну что поделать…

    Всe еще у нас пока лоскутно, но я позавчера тренировал ситуацию, которая привела к пропущенному голу после подачи. Отмечал, что в таких эпизодах важна концентрация и нужно быть хладнокровным. Но этого не хватило – аж до смешного.

    Ведь я тренировал именно эту ситуацию – спокойно расставьтесь и вынесите мяч, не надо эмоционировать. В итоге два игрока полетели на мяч. К сожалению, пока так.

    – То, что команда часто пропускает в концовках, это нехватка хладнокровия?

    – Это какие‑то ошибки. Мне пока их сложно оценить, ведь в матче с «Динамо» была другая история. Самое главное, что в матче с «Крыльями Советов» мы всe время атаковали и не давали им шансов.

    Наверное, пока не хватает уверенности и хладнокровия. У игроков есть большое желание набрать очки, ведь команда впервые попала в такую сложную ситуацию. Из‑за желания вылезти из «подвала» эмоции захлестывают. Это чистая психология.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    рылы
    1727142740
    Не видел, что там было, но помню лютую дичь на матче Зенит Факел. У нас ведь как считается: если игрок в офсайде, но не касается мяча - то всё ок, верно же? А вот и нет, сказал судья. Ситуация: Вендел у штрафной (в офсайде), с центра идёт передача, но он специально не трогает мяч, пропускает его и бежит вообще в другую сторону, а тем временем Клаудиньо (не из офсайда) догнал мяч и забил. Судья отменяет из-за офсайда Вендела, потому что (!!) когда он побежал - за ним рванул защитник, который МОГ помешать Клаудиньо. Но не помешал, и получился выход 1-на-1. Типа Вендел ПОВЛИЯЛ на эпизод, хотя мяч не трогал вообще. Ещё и жёлтую Клаудиньо не отменили за снятую футболку. А гол отменили. Вот цуки)
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    Валя Ромашина
    1727151704
    Ничего страшного ... купят .
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    odessakmv
    1727164824
    зато с такими результатами Ахмата - расширение РПЛ до 18 клубов гарантировано
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