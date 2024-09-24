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    • Осинькин высказался о ничьей «Крыльев Советов» с «Ахматом»

    Осинькин высказался о ничьей «Крыльев Советов» с «Ахматом»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • Финальный счет – 1:1.
    • Самарцы спасли ничью, забив на 96-й минуте.

    – Первый тайм по моментам был равный. Второй мы начали неплохо, думали, что перехватили неудачно складывающуюся игру, но пропустили гол.

    Такие мячи мы не должны пропускать, это была недоработка от игроков. Но хорошо, что в конце сумели организовать давление, перевести игру туда, где с помощью стандартных положений можно было что‑то выжать.

    В итоге матч был очень боевым, много борьбы и накала страстей, но качество я хотел бы улучшить.

    – Довольны результатом?

    – Когда ты спасаешься в концовке, то это уже маленькая победа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 01:20
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