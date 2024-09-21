«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Франсис Ле Бле» состоится матч 5-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет «Тулузу». Оба коллектива идут в середине турнирной таблицы, и этот матч важен для обеих команд в борьбе за укрепление своих позиций.

«Брест»

«Брест» в нынешнем сезоне Лиги 1 набрал 3 очка после 4 туров и занимает 14 место. Команда демонстрирует неплохие атакующие действия, забив 9 голов в последних 5 играх, однако проблемы в обороне очевидны – 8 пропущенных мячей за тот же период. Лучший бомбардир команды – Кенни Лала с 2 голами в 8 матчах. Несмотря на поражение в матче с «ПСЖ» (1:3), «Брест» показывает характер, особенно дома.

Последние матчи «Бреста»:

«Тулуза»

«Тулуза» стартовала в этом сезоне неуверенно, набрав 5 очков за 4 тура и занимая 12 место. Команда стабильно забивает – 4 гола в последних 5 играх, однако оборона также нуждается в улучшении, ведь в этих играх «Тулуза» пропустила 6 мячей. Лучший бомбардир команды – Шави Бабика с 3 голами в 4 матчах. В матче против «Гавра» (2:0) «Тулуза» смогла продемонстрировать свою силу в атаке.

Последние матчи «Тулузы»:

Личные встречи

В последних встречах между этими командами «Брест» показывает лучшие результаты. В последних 6 матчах «Брест» не проигрывает «Тулузе», что добавляет уверенности в их силах на домашнем стадионе.

Последние очные встречи:

«Тулуза» 0:3 «Брест» (2024)

«Брест» 1:1 «Тулуза» (2023)

«Брест» 3:1 «Тулуза» (2023)

Прогноз на матч

«Брест» будет играть на своем поле, где команда традиционно выступает уверенно, что придаст им дополнительные силы. «Тулуза» неплохо смотрится в атаке, но их оборона оставляет желать лучшего. Учитывая, что обе команды имеют проблемы в защите, стоит ожидать результативного матча. «Брест» имеет историческое преимущество в личных встречах, что делает их фаворитом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бреста» или ничья (1X) – коэффициент 1.55

– коэффициент 1.55 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Бреста» или ничья (1X) за коэффициент 1.55.