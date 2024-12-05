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    • Алдонин высказался о возможном переходе Файзуллаева в «Монако»

    Алдонин высказался о возможном переходе Файзуллаева в «Монако»

    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о потенциальном уходе Аббосбека Файзуллаева из армейского клуба.

    – Появилась новость, что Файзуллаев интересен «Монако». Вы в это верите?

    – Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы.

    Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться?

    Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть.

    – Потянул бы Файзуллаев уровень такой команды, как «Монако»?

    – Сложно сказать, потянет ли сразу, но со временем потянул бы. Надо учитывать, что чемпионат Франции достаточно атлетичный, более быстрый.

    Если сравнивать с Головиным, то заметно, что Александр быстрее работает с мячом. Это все подмечают, даже в тренировочном процессе, в играх за сборную России.

    Так что такой переход был бы хорошим вызовом для молодого футболиста. Но тут важен и вопрос цены. Устроит ли она ЦСКА.

    – В СМИ называют сумму в 15 миллионов евро, которые «Монако» готов предложить ЦСКА за Аббоса. Это нормальная стоимость?

    – Эти цифры вполне хорошие. Тут надо понимать, за какие деньги ЦСКА его купил. Я не знаю этих подробностей. Но сумма очень даже приличная. Она не огромная, но вполне адекватная.

    • В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость армейца – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    05.12.2024 10:25
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1733388078
    Редкое небесявое интервью.. Спасибо ,Женя.
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    cska1948
    1733467630
    "...Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть..." ------------------------ Не понимаю! Что так привлекает футболистов в ЛЧ, если они прекрасно понимают, что, играя в клубах уровня «Монако», они никогда ЛЧ не выиграют? Неужели так важен сам процесс участия в играх ЛЧ, невзирая на плачевный результат?
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