Алдонин высказался о возможном переходе Файзуллаева в «Монако»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о потенциальном уходе Аббосбека Файзуллаева из армейского клуба.

– Появилась новость, что Файзуллаев интересен «Монако». Вы в это верите?

– Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы.

Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться?

Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть.

– Потянул бы Файзуллаев уровень такой команды, как «Монако»?

– Сложно сказать, потянет ли сразу, но со временем потянул бы. Надо учитывать, что чемпионат Франции достаточно атлетичный, более быстрый.

Если сравнивать с Головиным, то заметно, что Александр быстрее работает с мячом. Это все подмечают, даже в тренировочном процессе, в играх за сборную России.

Так что такой переход был бы хорошим вызовом для молодого футболиста. Но тут важен и вопрос цены. Устроит ли она ЦСКА.

– В СМИ называют сумму в 15 миллионов евро, которые «Монако» готов предложить ЦСКА за Аббоса. Это нормальная стоимость?

– Эти цифры вполне хорошие. Тут надо понимать, за какие деньги ЦСКА его купил. Я не знаю этих подробностей. Но сумма очень даже приличная. Она не огромная, но вполне адекватная.