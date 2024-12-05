Алдонин высказался о возможном переходе Файзуллаева в «Монако»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о потенциальном уходе Аббосбека Файзуллаева из армейского клуба.
– Появилась новость, что Файзуллаев интересен «Монако». Вы в это верите?
– Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы.
Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться?
Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть.
– Потянул бы Файзуллаев уровень такой команды, как «Монако»?
– Сложно сказать, потянет ли сразу, но со временем потянул бы. Надо учитывать, что чемпионат Франции достаточно атлетичный, более быстрый.
Если сравнивать с Головиным, то заметно, что Александр быстрее работает с мячом. Это все подмечают, даже в тренировочном процессе, в играх за сборную России.
Так что такой переход был бы хорошим вызовом для молодого футболиста. Но тут важен и вопрос цены. Устроит ли она ЦСКА.
– В СМИ называют сумму в 15 миллионов евро, которые «Монако» готов предложить ЦСКА за Аббоса. Это нормальная стоимость?
– Эти цифры вполне хорошие. Тут надо понимать, за какие деньги ЦСКА его купил. Я не знаю этих подробностей. Но сумма очень даже приличная. Она не огромная, но вполне адекватная.
- В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Его контракт с ЦСКА действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость армейца – 6 миллионов евро.