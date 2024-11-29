Французский клуб нацелился на Тикнизяна

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Лиге 1.
25-летний армянский футболист привлек внимание «Ланса».
Президентом французского клуба является соотечественник игрока «Локо» Жозеф Мари Угурлян. Ранее он пытался заполучить в свою команду Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
- В этом сезоне Тикнизян провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
- Ранее фулбеком интересовались «Зенит», «Севилья», «Вердер».
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Источник: «РБ Спорт»