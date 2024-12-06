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    • Мостовой прокомментировал сравнения с Зиданом: «Во Франции я был сильнее него, у меня тоже было предложение от «Реала»

    Мостовой прокомментировал сравнения с Зиданом: «Во Франции я был сильнее него, у меня тоже было предложение от «Реала»

    Бывший игрок сборной России Александра Мостовой на ютуб-канале Okko прокомментировал сравнения с Зинедином Зиданом.

    – Вас часто сравнивали с Зиданом, но складывалось ощущение, что вам это сравнение не очень нравится. Почему?

    – Ну да, не нравилось. Хотя был момент, когда очень часто сравнивали. И в Испании сравнивали. У меня даже осталось такое: «Наш Зидан», я там в форме сборной России.

    Но не знаю, я считаю, что Зидан, не по всем показателям, но по многим, был выше меня, потому что он играл в «Ювентусе», в «Реале». Я, к сожалению, не играл ни в «Ювентусе», ни в «Реале».

    – Хотя могли.

    – Были предложения и от «Ювентуса», и от «Реала», но жизнь и судьба так сложилась.

    – Кто, на ваш взгляд, сильнее: вы в своей лучшей форме или Зидан?

    – Да нет, конечно, Зидан. Но на период во Франции был я [сильнее] – когда я был в «Страсбуре», а он в «Бордо».

    Потому что мы их два раза обыграли, обыграли в полуфинале Кубка. Играли Дюгарри, Зидан, до сих пор это помню.

    • Мостовой учится на тренера в РФС.
    • Осенью он прошел стажировку в «Динамо».
    • Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: Спортс

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    06.12.2024 23:59
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    Комментарии (9)
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    GREY DM
    1733535112
    фу-фу-фу!!! как не стыдно. Саша, ведь неплохим футболёром был, но зачем же такие понты дешёвые. Сам же наверное понял, что х"ню сморозил.
    Ответить
    алдан2014
    1733535275
    Саша,Саша... Мания величия
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    slavа0508
    1733538343
    Санёк поскромничал . в в голове то он лучше всех . всегда и везде ...
    Ответить
    Борис34684
    1733538429
    Молодец Санька, тебе даже Пеле в подметки не годиться, ты же плят царь с приросшей короной.
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    aldo conte
    1733540571
    "Были и мы рысаками когда-то..."
    Ответить
    С-Петр-google
    1733549636
    Совсем уже крышняк поехал, ау, скорая.
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1733552908
    Александр, прекращай курить!
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    russkiisergei
    1733553871
    звали и в Ювентус и в Реал!!! но на тот момент я был сильнее этих клубов!
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    DOCTOR PENALTY
    1733559595
    Скромненько так высказался.
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