Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен семи клубам АПЛ

Абдукодир Хусанов из «Ланса» пользуется спросом в английской Премьер-лиге.
По информации The Telegraph, семь клубов АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», интересуются центральным защитником сборной Узбекистана.
Потенциальный трансфер 20-летнего футболиста оценивают в 25 миллионов фунтов.
- До «Ланса» Хусанов выступал за белорусский «Энергетик-БГУ»
- В этом сезоне он провел 13 матчей (949 минут) без голевых действий.
- Рыночная стоимость игрока – 5 млн евро.
- Сообщалось, что на него также нацелился «ПСЖ».