Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен семи клубам АПЛ

Абдукодир Хусанов из «Ланса» пользуется спросом в английской Премьер-лиге.

По информации The Telegraph, семь клубов АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», интересуются центральным защитником сборной Узбекистана.

Потенциальный трансфер 20-летнего футболиста оценивают в 25 миллионов фунтов.