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    • Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен семи клубам АПЛ

    Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен семи клубам АПЛ

    Абдукодир Хусанов из «Ланса» пользуется спросом в английской Премьер-лиге.

    По информации The Telegraph, семь клубов АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», интересуются центральным защитником сборной Узбекистана.

    Потенциальный трансфер 20-летнего футболиста оценивают в 25 миллионов фунтов.

    • До «Ланса» Хусанов выступал за белорусский «Энергетик-БГУ»
    • В этом сезоне он провел 13 матчей (949 минут) без голевых действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 млн евро.
    • Сообщалось, что на него также нацелился «ПСЖ».

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    Источник: The Telegraph

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    02.12.2024 22:46
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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1733246684
    Сказки "старого ЛондОна",про 20 млн фунтов узбекам.За эту сумму они сам Узбекистан купят и распустят.
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