«ПСЖ» нацелился на футболиста сборной Узбекистана

Центральный защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов может перейти в «ПСЖ».
20-летний игрок сборной Узбекистана находится в шорт-листе советника парижского клуба по футбольным вопросам Луиша Кампуша.
Трансфер возможен зимой. Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов евро.
- До «Ланса» Хусанов выступал за белорусский «Энергетик-БГУ»
- В этом сезоне он провел 12 матчей (859 минут) без голевых действий.
- Рыночная стоимость футболиста – 5 млн евро.
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Источник: Foot Mercato