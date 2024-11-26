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«ПСЖ» нацелился на футболиста сборной Узбекистана

26 ноября 2024, 14:58

Центральный защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов может перейти в «ПСЖ».

20-летний игрок сборной Узбекистана находится в шорт-листе советника парижского клуба по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

Трансфер возможен зимой. Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов евро.

  • До «Ланса» Хусанов выступал за белорусский «Энергетик-БГУ»
  • В этом сезоне он провел 12 матчей (859 минут) без голевых действий.
  • Рыночная стоимость футболиста – 5 млн евро.

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Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Ланс ПСЖ Хусанов Абдукодир
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