Антонюк: «Сафонов будет играть в «ПСЖ», как Нойер в «Баварии»

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк прокомментировал игру Матвея Сафонова в матче ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ» (1:0).

«Я понимаю, что есть давление на Сафонова со стороны СМИ и определeнные нюансы вхождения в коллектив. Хотя Матвей очень коммуникабельный и умеет выстраивать отношения – здесь он большой молодец. Но пресса нагнетает страсти, пытается обозначить противостояние Сафонов – Джанлуиджи Доннарумма. То, что в такой атмосфере Матвей заслужил доверие тренера и вышел на такой большой матч, о многом говорит. Хотя скованность была заметна.

Моe мнение: Матвей пока не на 100 процентов реализовывает себя в «ПСЖ». Пока ещe ему не хватает той раскованности, какая у него была в последние годы в «Краснодаре». У его оппонента Мануэля Нойера, еe было даже в избытке. Немец был свободен в своих решениях и некоторые вещи, на мой взгляд, делал ногами даже немножко авантюрно. Но они все проходили, потому что он на 100 процентов был уверен в себе. Матвей пытался действовать более осторожно, аккуратно. А когда вратари стараются сыграть поаккуратнее и понадeжнее, иногда это идeт во вред. Скованность не позволяет играть легко, как умеешь.

Уверен, когда адаптация Матвея полностью пройдeт и его статус закрепится, он ещe покажет это и будет действовать так же раскрепощeнно, как Нойер», – рассказал Антонюк.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.

В сезоне ЛЧ у Матвея 2 матча, 1 пропущенный гол.

Доннарумма рассматривает вариант ухода из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым.

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