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    Микаутадзе стал жертвой вооруженного ограбления

    Нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе обратился в полицию.

    Его ограбили в воскресенье вечером после домашней победы над «Ниццей» (4:1).

    Инцидент произошел возле дома грузинского футболиста. К нему подошли двое преступников в капюшонах и перчатках и отобрали ценные вещи.

    Злоумышленники угрожали Микаутадзе. Один из них был вооружен.

    В результате ограбления форвард «Лиона» лишился дорогих часов. Общая сумма ущерба составила от 150 до 200 тысяч евро.

    Сам игрок не пострадал. Полиция разыскивает исполнителей преступления.

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    Источник: Actu Foot

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    02.12.2024 20:00
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1733158910
    Какой он на хер грузин? Раз мусорам жалуется…
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    Oldtrafford83
    1733201130
    Эта видимо та самая демократия за которую сейчас бьются либерахи в Грузии))
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