Микаутадзе стал жертвой вооруженного ограбления

Нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе обратился в полицию.

Его ограбили в воскресенье вечером после домашней победы над «Ниццей» (4:1).

Инцидент произошел возле дома грузинского футболиста. К нему подошли двое преступников в капюшонах и перчатках и отобрали ценные вещи.

Злоумышленники угрожали Микаутадзе. Один из них был вооружен.

В результате ограбления форвард «Лиона» лишился дорогих часов. Общая сумма ущерба составила от 150 до 200 тысяч евро.

Сам игрок не пострадал. Полиция разыскивает исполнителей преступления.