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    • Мостовой – о возможном трансфере Сперцяна в «ПСЖ»: «Надо ехать!»

    Мостовой – о возможном трансфере Сперцяна в «ПСЖ»: «Надо ехать!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

    – Если есть такое предложение, конечно, нужно ехать! Однозначно! Без разговоров.

    – Может ли помочь Сперцяну Сафонов при адаптации в «ПСЖ»?

    – Не знаю, здесь не знаю, а причем здесь адаптация? Тут предложение еще только, если оно есть, не нужно пока говорить про адаптацию. Если есть предложение, нужно ехать. В «ПСЖ» ты же едешь, а не непонятно куда. Вот что я говорил про Сафонова, всe на 100% сбывается.

    – Верите ли вы в трансфер Сперцяна в «ПСЖ»?

    – Ну, допускаю, конечно, а почему нет! Учитывая, во-первых, что Сперцян – армянин.

    – Никто не думал, что и Сафонов будет стоять в воротах «ПСЖ» в игре с «Баварией».

    – Да, никто не думал в сегодняшней ситуации.

    – Был ли это прорыв для россиян?

    – Ну да, я бы, конечно, прорывом не назвал, футбол везде одинаковый, а что здесь такого! Играешь хорошо, приглашают, не играешь, не приглашают.

    • По данным «РБ Спорт», французский клуб готов заплатить за 24-летнего хавбека сборной Армении порядка 20 миллионов евро.
    • 24-летний Сперцян провел за клуб в этом сезоне 24 матча, забил 6 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    06.12.2024 10:23
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Интерес
    1733472360
    Послание Мостовому от Шнура :"Ехай на..."!
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    Аналитик77
    1733474832
    Мне кажется вброс очередной За 20млн в Европе можно найти более талантливого и уже адаптированного к европейским требованиям игрока. Сперцян и тут не выделяется играя раз в неделю, там он вообще потеряется и уйдет в аренду в какой нибудь Клермон
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    subbotaspartak
    1733489159
    ПСЖ бросает в жар И скупают Краснодар... В тишине сидит Галицкий, Матерится...
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    Борис34684
    1733489854
    Ну раз сам царь отправляет, надо ехать.
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    alefreddy
    1733491726
    а Ман Сити с Батраковым не берут
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