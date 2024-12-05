Названа сумма, которую «ПСЖ» готов заплатить за Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «ПСЖ». По данным «РБ Спорт», французский клуб готов заплатить за 24-летнего хавбека порядка 20 миллионов евро.

При этом, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды во время зимнего трансферного окна.