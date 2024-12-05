Названа сумма, которую «ПСЖ» готов заплатить за Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «ПСЖ». По данным «РБ Спорт», французский клуб готов заплатить за 24-летнего хавбека порядка 20 миллионов евро.
При этом, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды во время зимнего трансферного окна.
- 24-летний Сперцян провел за клуб в этом сезоне 24 матча, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.
- 1 июля 2024 года парижане за такую сумму купили у «быков» вратаря сборной России Матвея Сафонова.