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    Названа сумма, которую «ПСЖ» готов заплатить за Сперцяна

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «ПСЖ». По данным «РБ Спорт», французский клуб готов заплатить за 24-летнего хавбека порядка 20 миллионов евро.

    При этом, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды во время зимнего трансферного окна.

    • 24-летний Сперцян провел за клуб в этом сезоне 24 матча, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.
    • 1 июля 2024 года парижане за такую сумму купили у «быков» вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 15:11
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    Комментарии (16)
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    subbotaspartak
    1733402138
    Там не перепутали? Он не Эриван хочет покупать?
    Ответить
    oyabun
    1733403255
    Для Европы слишком малая цена за переход. Краснодару следует если и продавать то гораздо дороже.
    Ответить
    TIMOTHY
    1733404303
    Маловато будет
    Ответить
    FRZZ
    1733406474
    Армяшки обязательно придумают очередную х.....ю.
    Ответить
    7:1
    1733406814
    мы, может, тоже не хотели продавать посреди зимы паредеса, но псжопа сделала предложение, от которого нельзя было отказаться)) может и краснодару такое же поступит. главное - содрать с них побольше!
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733408747
    Краснодар Сен Жермен) Галицкому надо уже волноваться начинать,так и гения Мусаева вместо Энрике переманить могут)
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1733492552
    ПСЖ поиздержался что ли?)))Обратили взор на рынок снг.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1733528186
    За что 20 лямов?
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