В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России встречаются махачкалинское и московское «Динамо». Игра состоится в Каспийске, начало – в 21:15 (мск).

«Динамо» Мх

Команда Хасанби Биджиева занимает 2-е место в кубковой группе A, набрав 6 очков. Махачкалинцы добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 3:2.

Последние результаты «Динамо» Махачкала::

«Динамо» Москва

Московское «Динамо» набрало 6 очков и занимает 3-е место в группе. Подопечные Марцела Лички добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:5.

Предыдущие результаты «Динамо» М:

15.09.24 «Динамо» М – «Ахмат» – 4:2 РПЛ;

01.09.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;

28.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 5:1 Кубок России.

Очные встречи в Кубке России

14.08.24 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 2:1;

10.08.04 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:3.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Динамо» М

Махачкалинцы в последних матчах дважды не дали обыграть себя «Спартаку», одолели «Крылья» на выезде и наверняка дадут серьезный бой московским одноклубникам, как было в августе. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.00.