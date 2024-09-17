В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России встречаются махачкалинское и московское «Динамо». Игра состоится в Каспийске, начало – в 21:15 (мск).
«Динамо» Мх
Команда Хасанби Биджиева занимает 2-е место в кубковой группе A, набрав 6 очков. Махачкалинцы добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 3:2.
Последние результаты «Динамо» Махачкала::
- 15.09.24 «Динамо» Мх – «Спартак» – 1:1 РПЛ;
- 01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1 РПЛ;
- 27.08.24 «Спартак» – «Динамо» Мх – 0:1 Кубок России.
«Динамо» Москва
Московское «Динамо» набрало 6 очков и занимает 3-е место в группе. Подопечные Марцела Лички добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:5.
Предыдущие результаты «Динамо» М:
- 15.09.24 «Динамо» М – «Ахмат» – 4:2 РПЛ;
- 01.09.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;
- 28.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 5:1 Кубок России.
Очные встречи в Кубке России
- 14.08.24 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 2:1;
- 10.08.04 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:3.
Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Динамо» М
Махачкалинцы в последних матчах дважды не дали обыграть себя «Спартаку», одолели «Крылья» на выезде и наверняка дадут серьезный бой московским одноклубникам, как было в августе. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.00.