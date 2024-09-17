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    • «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: прогноз на матч Кубка России, 18 сентября

    «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: прогноз на матч Кубка России, 18 сентября

    В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России встречаются махачкалинское и московское «Динамо». Игра состоится в Каспийске, начало – в 21:15 (мск).

    «Динамо» Мх

    Команда Хасанби Биджиева занимает 2-е место в кубковой группе A, набрав 6 очков. Махачкалинцы добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 3:2.

    Последние результаты «Динамо» Махачкала::

    «Динамо» Москва

    Московское «Динамо» набрало 6 очков и занимает 3-е место в группе. Подопечные Марцела Лички добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:5.

    Предыдущие результаты «Динамо» М:

    • 15.09.24 «Динамо» М – «Ахмат» – 4:2 РПЛ;
    • 01.09.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;
    • 28.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 5:1 Кубок России.

    Очные встречи в Кубке России

    • 14.08.24 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 2:1;
    • 10.08.04 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:3.

    Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Динамо» М

    Махачкалинцы в последних матчах дважды не дали обыграть себя «Спартаку», одолели «Крылья» на выезде и наверняка дадут серьезный бой московским одноклубникам, как было в августе. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 10:56
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    Комментарии (2)
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    neim
    1726624483
    Какой-то осторожный прогноз. То есть, победа одной из команд не предполагается ? А почему, потому что Спартак не смог переиграть махачкалинцев? Фигня. Москвичи должны побеждать, ну может не без проблем, но должны ! Я в это верю и надеюсь на победу москвичей.
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    alex1951
    1726640584
    Динамо МАХАЧ vs Динамо МОСК - разминка перед 22\09!
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