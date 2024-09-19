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    Личка высказался о победе над «Динамо» Мх по пенальти

    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Кубка России с «Динамо» из Махачкалы (2:2, по пенальти 5:3) отметил неуверенность в действиях своей команды в чужой штрафной.

    «Первый тайм мы сыграли очень хорошо, но первый пропущенный гол – копия мяча, который забил нам «Ахмат». Мы еще вчера разговаривали об этом. Непонятно, почему мы боимся и неуверенно играем в штрафной.

    Не могу сказать, что во втором тайме соперник давил нас. Выбили мяч, не было подстраховки за Фернандесом, и быстрый Агаларов завершил, как он умеет это на высоком уровне. Сами себе создали интригу.

    С другой стороны, мы приезжаем сюда на следующей неделе, ребята будут знать, что нас здесь будет ждать. Такие игры тоже нужно играть и показывать характер. Не всегда будешь играть в спокойный футбол.

    Соперник был хороший. Будем стараться исправлять ситуацию, но нам нужно быть более эффективными впереди», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 08:03
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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1726723317
    Когда тренеру непонятоно-это плохо
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    FanatSerj
    1726737480
    "Такие игры тоже нужно играть и показывать характер. Не всегда будешь играть в спокойный футбол." Ахх-хаа-хаа да у Динамо только такие матчи и есть, что не игра то валидол до последних минут, конечно зрелищно и интересно болеть за Динамо, но результат хромает.
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