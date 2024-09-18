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    • Фонбет Кубок России. Московское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо Мх»

    Фонбет Кубок России. Московское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо Мх»

    Московское «Динамо» победило в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Марцела Лички выиграла на выезде у махачкалинского «Динамо».

    Основное время завершилось ничьей 2:2, в серии пенальти точнее были столичные динамовцы.

    «Динамо Москва» идет на первом месте в кубковой группе с 8 очками, «Динамо Махачкала» – на второй строчке с 7 баллами. Обе команды располагаются в квартете выше «Спартака».

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 4-й тур

    Динамо (Махачкала) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2), по пенальти – 3:5

    Голы: 0:1 – Фомин, 35; 0:2 – Гомес, 37; 1:2 – Сердеров, 40; 2:2 – Агаларов, 68.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 23:18
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    Комментарии (3)
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    lek!
    1726693496
    Хороший матч выдали , молодцы .
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    The only one
    1726711247
    Все молодцы!
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    neim
    1726717666
    Опять обосрались. Вести в счёте в два мяча и решать исход поединка в послематчевых пенальти - это позор команды и в первую очередь тренера. Не управляет он командой. Это уже становится системой, забить гол, два и потом отбывать номер - позор тренера !
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