Фонбет Кубок России. Московское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо Мх»

Московское «Динамо» победило в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Марцела Лички выиграла на выезде у махачкалинского «Динамо».

Основное время завершилось ничьей 2:2, в серии пенальти точнее были столичные динамовцы.

«Динамо Москва» идет на первом месте в кубковой группе с 8 очками, «Динамо Махачкала» – на второй строчке с 7 баллами. Обе команды располагаются в квартете выше «Спартака».

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 4-й тур

Динамо (Махачкала) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2), по пенальти – 3:5

Голы: 0:1 – Фомин, 35; 0:2 – Гомес, 37; 1:2 – Сердеров, 40; 2:2 – Агаларов, 68.

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