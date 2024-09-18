18.09.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-2-2-1
39
Магомедов
5
Ковачевич
53
Котин
13
Кагермазов
17
Джапо
3
Кирш
7
Ангбан
22
Юсупов
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
4-2-1-2-1
31
Лещук
2
Маричаль
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
11
Гомес
49
Маухуб
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
7
Ангбан
47
Глушков
47
Глушков
7
Ангбан
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
77
Макаров
15
Карраскаль
15
Карраскаль
77
Макаров
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо Мх - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Динамо», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»