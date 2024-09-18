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  • «Динамо» Мх – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Динамо» Мх – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 20:05
Динамо Мх
18.09.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Динамо
40' С. Сердеров 68' Г. Агаларов
35' Д. Фомин 37' А. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Магомедов
5
Ковачевич
53
Котин
13
Кагермазов
17
Джапо
3
Кирш
7
Ангбан
22
Юсупов
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
4-2-1-2-1
31
Лещук
2
Маричаль
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
11
Гомес
49
Маухуб
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
7
Ангбан
47
Глушков
47
Глушков
7
Ангбан
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
77
Макаров
15
Карраскаль
15
Карраскаль
77
Макаров
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо Мх - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Динамо», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Динамо»

«Динамо» Мх – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Динамо Мх
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