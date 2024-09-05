Глушаков отреагировал на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит». Он признался, что ему тоже поступали предложения от петербургского клуба, но он их отклонял.

«Болельщики «Спартака» любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург.

Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», – сказал Глушаков.