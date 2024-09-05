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  • Глушаков отреагировал на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Глушаков отреагировал на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

5 сентября 2024, 06:45
17

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит». Он признался, что ему тоже поступали предложения от петербургского клуба, но он их отклонял.

«Болельщики «Спартака» любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург.

Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», – сказал Глушаков.

  • Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро.
  • Форвард подписал с петербуржцами контракт на 3 года.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Соболев Александр
Комментарии (17)
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Таврида
1725508824
Глушаков отреагировал на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» - На его месте должен быть я, но тут позвонили из Костромы...
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ЮНик
1725512463
Им просто нужно было ослабить Спартак. А шурик будет лавку греть в Питере.
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Скай
1725512718
молодец Денис. К вонючкам переходят одни иуды, жаждующие халявы.
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Spartak_forv@
1725513517
"Я им три раза отказывал...и это только в этом сезоне")
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Romeo 123
1725517656
Зависть просто зависть, сам мечтает о зените
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...уефан
1725520018
...всё! Дельфин нырнул в болото... И ряска с жижей чёрной сомкнулась над ним. Дно, трясина, болотный газ... Достаток)...
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JIEGEHDA
1725522032
А кто-нибудь кроме Глушакова вкурсе что Зенит делал предложение ему целых три раза даже )))
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Garrincha58
1725524829
Сказочник и фантазёр блин ещё тот
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