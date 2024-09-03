Экс-жена Сафонова жестко ответила вратарю «ПСЖ»

Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, не согласна с претензиями экс-мужа.

Накануне стало известно, что футболист почти год не видел дочь, поскольку его экс-жена игнорирует все просьбы о встречах.

«Все взрослые люди, все все понимают. Когда отец хочет видеться со своим ребенком и тем более принимать активное участие в его жизни, он берет и видится, приезжает в гости, звонит, договаривается о встрече, делает все, чтобы это случилось.

В ином случае, подает в суд заявление об определении порядка общения с ребенком.

Три года Матвей этого не делал, а сейчас пытается выставить меня виноватой в его беспомощности и безразличии», – сказала Анастасия.