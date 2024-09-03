Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-жена Сафонова жестко ответила вратарю «ПСЖ»

3 сентября 2024, 23:35
7

Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, не согласна с претензиями экс-мужа.

Накануне стало известно, что футболист почти год не видел дочь, поскольку его экс-жена игнорирует все просьбы о встречах.

«Все взрослые люди, все все понимают. Когда отец хочет видеться со своим ребенком и тем более принимать активное участие в его жизни, он берет и видится, приезжает в гости, звонит, договаривается о встрече, делает все, чтобы это случилось.

В ином случае, подает в суд заявление об определении порядка общения с ребенком.

Три года Матвей этого не делал, а сейчас пытается выставить меня виноватой в его беспомощности и безразличии», – сказала Анастасия.

  • В июне дочери Сафонова исполнилось 3 года.
  • Экс-жена голкипера требует 18,6 млн рублей в год на содержание ребенка.
  • Она выиграла суд у Матвея, который должен выплатить бывшей долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

Еще по теме:
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe 13
Жена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа 1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Россия ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СайфуЛлах-Усманов-google
1725399918
*********** ты .... 60 лямов в месяц с него забираешь и не даёшь видеть дочь. Что ты такое ....
Ответить
BAIv
1725424217
жМотя ничего не решает, подкаблучник слушает свою мадам , а она дадная до денег и это не про ребенка, а про жадность и мерзость новой бабы!
Ответить
Cubinec1989
1725425006
Присосалась, ****.
Ответить
Александр.Т.
1725427995
Да просто Сафон , лишний раз личико бывшей видеть не хочет))
Ответить
Никола самаровский
1725428304
Эх,мотя му...к ты ,дочь на шлюху поменял...
Ответить
Главные новости
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
1
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
2
Все новости
Все новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
1
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
16
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
Вчера, 19:46
5
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
Вчера, 16:50
5
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
Вчера, 13:29
6
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
Вчера, 11:54
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
Вчера, 11:15
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
Вчера, 10:52
4
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
Вчера, 09:08
5
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
Вчера, 05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
Вчера, 05:32
4
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
Вчера, 05:05
4
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
Вчера, 03:26
16
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
Вчера, 00:58
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
Вчера, 00:39
2
ФотоХвича получил приз лучшему игроку ЛЧ-2025/26
Вчера, 00:28
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
9 сентября
3
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
9 сентября
1
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
9 сентября
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
9 сентября
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
9 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+