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    • Сафонов почти год не видел дочь – его экс-жена игнорирует все просьбы о встречах

    Сафонов почти год не видел дочь – его экс-жена игнорирует все просьбы о встречах

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не может встретиться с собственной дочерью с осени прошлого года.

    Футболист пытается организовать встречу с ребенком, но его бывшая супруга Анастасия игнорирует все сообщения.

    «Сейчас Сафонов пытается подписать с Анастасией мировое соглашение. Согласно нему, ребeнок остаeтся жить с матерью, но, когда девочке исполнится 10 лет, она может жить с отцом, если захочет, и мать не должна этому препятствовать.

    Также Сафонов просит, чтобы мать девочки предупредила его, если решит переехать из нынешней квартиры, минимум за 10 рабочих дней и сообщила новый адрес.

    Сафонов хочет, чтобы у него было право видеться с дочерью и в праздники, и в рабочие дни. Также, согласно мировому соглашению, забирать девочку из школы и кружков могут только родители и бабушки с дедушками, но не посторонние лица.

    Сафонов хочет иметь возможность путешествовать с Майей за границу, при этом мать в эти поездки брать будут только по договорeнности.

    День рождения Сафонова и его родителей футболист хочет проводить в обществе дочери – для этого в соглашении он просит дополнительное время с ребeнком.

    Если футболист вернeтся на ПМЖ в Россию, то он хочет проводить время с дочерью каждый будний день по вечерам и все выходные через неделю, три недели летом и все государственные праздники», – сообщил источник.

    • В июне дочери Сафонова исполнилось 3 года.
    • Экс-жена голкипера требует 18,6 млн рублей в год на содержание ребенка.
    • Она выиграла суд у Матвея, который должен выплатить бывшей долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

    Фото: телеграм-канал Baza

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    Источник: Baza

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    02.09.2024 16:49
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Инсаров
    1725291226
    Денег дочери не платит, а вот скучает просто необыкновенно!
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    Рыло свина
    1725293475
    Сначала должок, деньги верни, а потом требования!
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    SLADE2019
    1725343412
    Когда девочке исполнится 10 лет, у нее и без этого соглашения будут спрашивать, с кем она хочет жить. В остальном, Матвейка чересчур разогнался.
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