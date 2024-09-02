Сафонов почти год не видел дочь – его экс-жена игнорирует все просьбы о встречах

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не может встретиться с собственной дочерью с осени прошлого года.

Футболист пытается организовать встречу с ребенком, но его бывшая супруга Анастасия игнорирует все сообщения.

«Сейчас Сафонов пытается подписать с Анастасией мировое соглашение. Согласно нему, ребeнок остаeтся жить с матерью, но, когда девочке исполнится 10 лет, она может жить с отцом, если захочет, и мать не должна этому препятствовать.

Также Сафонов просит, чтобы мать девочки предупредила его, если решит переехать из нынешней квартиры, минимум за 10 рабочих дней и сообщила новый адрес.

Сафонов хочет, чтобы у него было право видеться с дочерью и в праздники, и в рабочие дни. Также, согласно мировому соглашению, забирать девочку из школы и кружков могут только родители и бабушки с дедушками, но не посторонние лица.

Сафонов хочет иметь возможность путешествовать с Майей за границу, при этом мать в эти поездки брать будут только по договорeнности.

День рождения Сафонова и его родителей футболист хочет проводить в обществе дочери – для этого в соглашении он просит дополнительное время с ребeнком.

Если футболист вернeтся на ПМЖ в Россию, то он хочет проводить время с дочерью каждый будний день по вечерам и все выходные через неделю, три недели летом и все государственные праздники», – сообщил источник.

В июне дочери Сафонова исполнилось 3 года.

Экс-жена голкипера требует 18,6 млн рублей в год на содержание ребенка.

Она выиграла суд у Матвея, который должен выплатить бывшей долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

Фото: телеграм-канал Baza