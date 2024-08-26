Экс-жена Сафонова подготовила смету трат на ребенка – 18,6 млн рублей в год

Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, предоставила подробный расчет трат на нужды ребенка.

У них общая дочь Майя. В июне девочке исполнилось три года.

Согласно смете, подготовленной Анастасией, на ближайший год ей потребуется 18 миллионов 600 тысяч рублей на содержание ребенка:

детский сад – 1 710 000 рублей в год;

художественная гимнастика – 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц);

«Спорт микс» – 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц);

шахматный клуб – 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц);

арт-студия – ежедневно (25 000 рублей в месяц);

музыкальная школа – 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц);

школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц);

английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц);

музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц);

теннис – 2 раза в неделю (48 000 рублей в месяц);

танцы – 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц);

конный спорт – 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц);

плавание – 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц);

китайский язык – 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц).

«Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1 200 000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1 273 000 в год, одежду (4 260 000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1 564 000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год», – резюмировал источник.