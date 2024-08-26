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  • Экс-жена Сафонова подготовила смету трат на ребенка – 18,6 млн рублей в год

Экс-жена Сафонова подготовила смету трат на ребенка – 18,6 млн рублей в год

26 августа 2024, 17:34
51

Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, предоставила подробный расчет трат на нужды ребенка.

У них общая дочь Майя. В июне девочке исполнилось три года.

Согласно смете, подготовленной Анастасией, на ближайший год ей потребуется 18 миллионов 600 тысяч рублей на содержание ребенка:

  • детский сад – 1 710 000 рублей в год;
  • художественная гимнастика – 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц);
  • «Спорт микс» – 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц);
  • шахматный клуб – 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц);
  • арт-студия – ежедневно (25 000 рублей в месяц);
  • музыкальная школа – 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц);
  • школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц);
  • английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц);
  • музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц);
  • теннис – 2 раза в неделю (48 000 рублей в месяц);
  • танцы – 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц);
  • конный спорт – 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц);
  • плавание – 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц);
  • китайский язык – 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц).

«Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1 200 000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1 273 000 в год, одежду (4 260 000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1 564 000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год», – резюмировал источник.

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Источник: «Мутко против»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Россия ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (51)
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Чермындыр
1724684272
Такого пи...жа давно не читал. Ребенок который ходит в садик даже треть от указанного не осилит
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"supermax"
1724684460
Бедный ребенок .... Никакого детства совсем
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BRO_football
1724684796
Ну это перебор. Оставить детский сад, гимнастику и плавание. Всем этим можно бесплатно за счёт государства заниматься. Остальную бесполезную хрень выбросить. Всё, мать, допрыгалась! Развелась с футболистом и ты теперь бедная! Пора уже умерить аппетиты и жить как нормальные люди!
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Цугундeр
1724685028
И трёху мамочке за щеку... Извиняюсь .(
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Mirak92
1724685311
Волейбол 12 раз в неделю по 26 часов . Три годика, девочка кукой поедет если так насиловать голову
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Alex860
1724686504
И куда смотрит отдел опеки и прокуратура? Здесь же на лицо явное издевательство над ребенком! Нужно срочно лишить мамашу прав на ребенка, а ее саму отправить на психическое освидетельствование!!!!!!!
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polt
1724687617
Ох.....шая яжемать!
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Cleaner
1724688064
Смета трат на ребенка В ГОД по версии экс-ЖЕНЫ Сафонова: 1. Мартини - 365 бутылок. 2. Украшения - 6 млн в год. 3. Яхта на месяц 5 млн. 4. Спа салоны 1млн в месяц. 5. И тд... 9 млн в месяц. Мама же должна хорошо выглядеть...
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Dinamikk
1724699619
На лесоповал бы ее лет на 5 чтоб не повадно было. Выдумали бы какую нибудь статью за непомерные растраты. Обидно во времена, когда пол страны тупо выживает, какая то мразь засчет ребенка гребет как не в себя
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raritet
1724701145
Даже если тупо включить мозги , то получается , что ребенок, которому три года все 24 часа занимается чем- то.
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