Реакция Аланы Мамаевой на подарок Павла нынешней жене в честь рождения сына

Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста Павла Мамаева, прокомментировала его подарок нынешней жене.

У пары родился сын, которого назвали Павлом.

Мамаев подарил Надежде Санько автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63.

Его стоимость оценивается в сумму до 30 млн рублей.

Это стало поводом для обсуждения в соцсетях.

– Бывший новой женке подсуетился, подарил авто. А вашей дочери у него на день ее рождения не было времени купить подарок и вручить его. Почему мужики такие ведомые, с кем сейчас живут, тем и в рот заглядывают. Не жалейте о нем. Вы точно ничего не потеряли, расставшись с ним.

– Вы чего! Я счастлива за такой урок в жизни. И если б не он, я бы не стала той, кем являюсь сегодня! Так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет.