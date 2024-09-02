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  • Реакция Аланы Мамаевой на подарок Павла нынешней жене в честь рождения сына

Реакция Аланы Мамаевой на подарок Павла нынешней жене в честь рождения сына

2 сентября 2024, 20:33
4

Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста Павла Мамаева, прокомментировала его подарок нынешней жене.

  • У пары родился сын, которого назвали Павлом.
  • Мамаев подарил Надежде Санько автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63.
  • Его стоимость оценивается в сумму до 30 млн рублей.

Это стало поводом для обсуждения в соцсетях.

– Бывший новой женке подсуетился, подарил авто. А вашей дочери у него на день ее рождения не было времени купить подарок и вручить его. Почему мужики такие ведомые, с кем сейчас живут, тем и в рот заглядывают. Не жалейте о нем. Вы точно ничего не потеряли, расставшись с ним.

– Вы чего! Я счастлива за такой урок в жизни. И если б не он, я бы не стала той, кем являюсь сегодня! Так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет.

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Источник: Super
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (4)
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СайфуЛлах-Усманов-google
1725304902
А что ты **** без него представляешь??? Откажисьь от алиментов и посмотрим что ты представляешь из себя... 60лямов в месяц ты у него забираешь как бы на ребёнка... как суд мог поверить что ты **** 60 лямов в месяц тратишь на ребёнка
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