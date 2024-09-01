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    • «Спасибо, любимая»: Мамаев сделал роскошный подарок жене в честь рождения сына

    «Спасибо, любимая»: Мамаев сделал роскошный подарок жене в честь рождения сына

    Бывший игрок сборной России Павел Мамаев сделал подарок жене Надин после рождения сына Павла. Спортсмен вручил супруге Mercedes-Benz AMG G 63.

    Стоимость автомобиля – 23 миллиона рублей.

    Надин прокомментировала ситуацию.

    «Спасибо, любимая», – сказал Мамаев жене во время вручения машины.

    Фото: соцсети Надежды Санько

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 13:07
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    Комментарии (8)
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    alll-333
    1725185444
    бедные футболёры... от скромности точно не помрут.
    Ответить
    Цугундeр
    1725186750
    Лучше бы шахматы слепил .
    Ответить
    Бригадный
    1725186854
    Ну, что тут скажешь? *******, в натуре. Но - при бабках.
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1725187968
    Как это предсказуемо у миллионеров футболёров.
    Ответить
    Plyash
    1725188321
    Пал Палыч родился.Удачи тебе в жизни,ребетёнок!!!
    Ответить
    kvm
    1725201708
    Ну, насосала на тачку!
    Ответить
    Сергей-Садковский-google
    1725249866
    Завидуйте молча! А семье Павла Мамаева, бывшего игрока "Краснодара", счастья и удачи!
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