«Спасибо, любимая»: Мамаев сделал роскошный подарок жене в честь рождения сына

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев сделал подарок жене Надин после рождения сына Павла. Спортсмен вручил супруге Mercedes-Benz AMG G 63.
Стоимость автомобиля – 23 миллиона рублей.
Надин прокомментировала ситуацию.
«Спасибо, любимая», – сказал Мамаев жене во время вручения машины.
- Мамаев закончил карьеру в феврале 2023 года.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».
- В составе сборной России хавбек поучаствовал в 15 матчах.
Фото: соцсети Надежды Санько
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