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Аршавин назвал самого талантливого вратаря РПЛ

2 сентября 2024, 09:30
8

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высоко оценил игру вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева.

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев – лучший в России на данный момент. Пенальти – это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените».

Мы идем по большому кругу, спасибо Дмитрию Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Евгению Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в РПЛ. Во всем остальном он точно не слабее», – сказал Аршавин.

  • Москвичев – воспитанник системы «Зенита».
  • 20-летний игрок стоит 400 тысяч евро.
  • В 3 матчах сезона РПЛ Богдан пропустил 6 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Аршавин Андрей Москвичев Богдан
Комментарии (8)
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Чермындыр
1725260107
Фамилия не питерская, поэтому и в Зенит не берут
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Garrincha58
1725261219
Пару лет назад тоже самое говорили об Одоевском и что где он?
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DOCTOR PENALTY
1725266554
На мой взгляд, самый большой потенциал на сегодня у Агкацева, и он, верняк, на карандаше у Зенита. **
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Инсаров
1725270672
Давно наблюдаю за голкипером Махачкалы Волком. Ещё в прошлом году ( махачкалинцы были в ФНЛ) выделял его. В игре на выходах, пожалуй, он лучший в РПЛ (тьфу - тьфу, чтобы не сглазить).
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