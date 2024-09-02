Аршавин назвал самого талантливого вратаря РПЛ

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высоко оценил игру вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева.

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев – лучший в России на данный момент. Пенальти – это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените».

Мы идем по большому кругу, спасибо Дмитрию Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Евгению Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в РПЛ. Во всем остальном он точно не слабее», – сказал Аршавин.