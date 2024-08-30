«Наполи» договорился по условиям трансфера Осимхена в саудовский клуб

«Аль-Ахли» и «Наполи» договорились о трансфере 25-летнего нападающего Виктора Осимхена. По данным журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб получит от 75 до 80 миллионов евро за футболиста.

Форварду предложен контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон.

В договор включена сумма отступных, и она ниже 100 миллионов евро. Этот пункт был важен для форварда в переговорах.

Сейчас вопрос трансфера в «Аль-Ахли» зависит от решения самого футболиста.