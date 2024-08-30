«Наполи» договорился по условиям трансфера Осимхена в саудовский клуб

«Аль-Ахли» и «Наполи» договорились о трансфере 25-летнего нападающего Виктора Осимхена. По данным журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб получит от 75 до 80 миллионов евро за футболиста.
Форварду предложен контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон.
В договор включена сумма отступных, и она ниже 100 миллионов евро. Этот пункт был важен для форварда в переговорах.
Сейчас вопрос трансфера в «Аль-Ахли» зависит от решения самого футболиста.
- В прошлом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 17 голов, отдал 4 передачи.
- Контракт нигерийца с клубом действует до 2026 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X