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  • «Наполи» договорился по условиям трансфера Осимхена в саудовский клуб

«Наполи» договорился по условиям трансфера Осимхена в саудовский клуб

30 августа 2024, 11:27
1

«Аль-Ахли» и «Наполи» договорились о трансфере 25-летнего нападающего Виктора Осимхена. По данным журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб получит от 75 до 80 миллионов евро за футболиста.

Форварду предложен контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон.

В договор включена сумма отступных, и она ниже 100 миллионов евро. Этот пункт был важен для форварда в переговорах.

Сейчас вопрос трансфера в «Аль-Ахли» зависит от решения самого футболиста.

  • В прошлом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 17 голов, отдал 4 передачи.
  • Контракт нигерийца с клубом действует до 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Аль-Ахли Осимхен Виктор
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1725009659
Январь: Агент Хвичи Мамука:"Скажу вам заранее, Осимхен поедет в Саудовскую Аравию" Осимхен:"Мамука,ты дрянь и пoзорник, не упоминай мое имя" Август...
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