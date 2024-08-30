Погребняк – о Суперкубке УЕФА: «Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями о победе команды в Суперкубке УЕФА в 2008 году.
– Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова.
– Как отмечали победу в Суперкубке?
– Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.
– Кто больше всех был рад этому трофею?
– Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было.
- «Зенит» победил в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед» с счетом 2:1 29 августа 2008 года. Английскую команду тогда тренировал Алекс Фергюсон.
- Фергюсон в своей тренерской карьере дважды выигрывал Суперкубок УЕФА – в 1983 году с «Абердином» и в 1991 году с «Манчестер Юнайтед».
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»