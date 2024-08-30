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  • Погребняк – о Суперкубке УЕФА: «Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями»

Погребняк – о Суперкубке УЕФА: «Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями»

30 августа 2024, 09:19
4

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями о победе команды в Суперкубке УЕФА в 2008 году.

– Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова.

– Как отмечали победу в Суперкубке?

– Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.

– Кто больше всех был рад этому трофею?

– Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было.

  • «Зенит» победил в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед» с счетом 2:1 29 августа 2008 года. Английскую команду тогда тренировал Алекс Фергюсон.
  • Фергюсон в своей тренерской карьере дважды выигрывал Суперкубок УЕФА – в 1983 году с «Абердином» и в 1991 году с «Манчестер Юнайтед».
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Манчестер Юнайтед Погребняк Павел Фергюсон Алекс
Комментарии (4)
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Damir07
1724999948
Оооо это уже не скоро теперь увидим
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Цугундeр
1725002317
Павлик заблудился во времени ..
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raritet
1725005340
Команда была так вышколена Диком, что за три месяца до самой игры было ощущение , что могут на равных играть с МЮ. И очень грамотно что прикупили джокера Данни . Он и сыграл.
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Админ ресурс
1725013906
А Павелий в курсе, почему не играем в еврокубках?
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