Погребняк – о Суперкубке УЕФА: «Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями о победе команды в Суперкубке УЕФА в 2008 году.

– Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова.

– Как отмечали победу в Суперкубке?

– Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.

– Кто больше всех был рад этому трофею?

– Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было.