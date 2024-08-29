Булыкин объяснил серию «Зенита» из трех матчей без побед

Дмитрий Булыкин оценил последние результаты «Зенита».

Петербуржцы стартовали в новом сезоне с 7 побед подряд.

Затем команда не сумела обыграть «Химки» и «Спартак» в РПЛ.

Во вторник «Зенит» уступил «Акрону» в серии пенальти в Кубке.

«С «Зенитом» происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. Но самое главное, что против «Зенита» играют хорошо и с большой самоотдачей.

Команде тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих. Когда играешь с несильным соперником, с ним ещe тяжелее, потому что он намного больше настраивается на этот матч и в основном играет на контратаках.

Учитывая, что все команды хотят хорошо сыграть с «Зенитом», то все прибавляют в движениях, чтобы хоть как-то противостоять мастерству игроков питерской команды.

У «Зенита» ещe будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться», – сказал Булыкин.