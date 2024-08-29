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  • Смолов оценил состав «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром»

Смолов оценил состав «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром»

29 августа 2024, 11:11

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о предстоящей игре с «Локомотивом», за который он выступал с 2018 по 2021 год.

– Следующий матч с «Локомотивом». Насколько вы удивлены, ожидали ли, что эта команда может подняться на первое место?

– Удивлeн, но, с другой стороны, близко общаюсь с Димой Бариновым, и он мне ещe на сборах говорил, что у них там всe в коллективе внутри нормально, всe получается.

– Что вы чувствовали, когда узнавали, что из команды уходят лидеры?

– Конечно же, удивление, что там такой футболист, как Антон Миранчук, с его мастерством и умением сейчас – вне команды.

Но детали, честно, не знаю, почему не удалось договориться с «Локомотивом». Конечно, печально, когда уходят Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук.

– Какие у вас ожидания от этого матча?

– Нужно постараться забрать как можно больше очков.

  • «Локо» примет «Краснодар» в воскресенье, 1 сентября.
  • Начало матча – в 19:45 мск.
  • Обе команды сейчас входят в топ-3 РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Смолов Федор
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