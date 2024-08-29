Смолов оценил состав «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о предстоящей игре с «Локомотивом», за который он выступал с 2018 по 2021 год.
– Следующий матч с «Локомотивом». Насколько вы удивлены, ожидали ли, что эта команда может подняться на первое место?
– Удивлeн, но, с другой стороны, близко общаюсь с Димой Бариновым, и он мне ещe на сборах говорил, что у них там всe в коллективе внутри нормально, всe получается.
– Что вы чувствовали, когда узнавали, что из команды уходят лидеры?
– Конечно же, удивление, что там такой футболист, как Антон Миранчук, с его мастерством и умением сейчас – вне команды.
Но детали, честно, не знаю, почему не удалось договориться с «Локомотивом». Конечно, печально, когда уходят Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук.
– Какие у вас ожидания от этого матча?
– Нужно постараться забрать как можно больше очков.
- «Локо» примет «Краснодар» в воскресенье, 1 сентября.
- Начало матча – в 19:45 мск.
- Обе команды сейчас входят в топ-3 РПЛ.