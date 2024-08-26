39-летний Роналду раскрыл, как уйдет из сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, каким видит завершение карьеры в национальной команде.

«Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды, – это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу.

Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное», – заявил 39-летний нападающий.