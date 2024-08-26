39-летний Роналду раскрыл, как уйдет из сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, каким видит завершение карьеры в национальной команде.
«Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды, – это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу.
Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное», – заявил 39-летний нападающий.
- Роналду на клубном уровне выступает за саудовский «Аль-Наср».
- Он играет за сборную Португалии с 2003 года.
- Статистика форварда: 212 матчей, 130 голов, 45 ассистов.
Источник: A Bola