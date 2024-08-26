Батраков рассказал о комбинации «Локомотива» с голом на 8-й секунде второго тайма

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что третий забитый его командой мяч в игре 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) – это наигранная комбинация.

– Ключевой момент – это третий забитый мяч в самом начале второго тайма. К сожалению, расстраивает, что потом отдали инициативу и нас поджали. Но это футбол, такое бывает. Будем делать работу над ошибками.

– Гол из раздевалки – это наигранная история?

– Да, это наигранная история. Думаю, это видно по рисунку этой атаки. На тренировке отработали, получилось. Сколько отрабатывали? Это секрет.

– При счете 3:1 было несколько возможностей забить. Почему не получилось?

– Возможно, не хватило хладнокровия. Будем отрабатывать на тренировках. Будем смотреть, что не так сделали. Работу над ошибками никто не отменял.

– Если разобрать эпизод с вашим голом.

– Мне кажется, я сыграл уже достаточно игр, чтобы привыкнуть к этому уровню. Теперь нужно только прогрессировать, работать и не останавливаться.