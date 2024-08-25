19-летний Батраков догнал Глушенкова по результативным баллам в текущем сезоне РПЛ

«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

Главным героем матча с дончанами стал 19-летний Алексей Батраков. Он оформил 1+1 по системе «гол плюс пас». Таким образом, футболист «Локомотива» за шесть туров РПЛ забил три мяча и оформил пять голевых передач. У полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова 7 голов и 1 ассист. При этом Максим провел на один матч меньше.