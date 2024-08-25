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  • 19-летний Батраков догнал Глушенкова по результативным баллам в текущем сезоне РПЛ

19-летний Батраков догнал Глушенкова по результативным баллам в текущем сезоне РПЛ

25 августа 2024, 22:03
9

«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

Главным героем матча с дончанами стал 19-летний Алексей Батраков. Он оформил 1+1 по системе «гол плюс пас». Таким образом, футболист «Локомотива» за шесть туров РПЛ забил три мяча и оформил пять голевых передач. У полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова 7 голов и 1 ассист. При этом Максим провел на один матч меньше.

  • «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на первое место в таблице.
  • На второй строчке находится «Зенит». В активе петербуржцев 14 турнирных баллов.
  • В следующем туре москвичи сыграют с «Краснодаром».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (9)
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Админ ресурс
1724612920
Поздравляю Локо с хорошим результатом. Молодцы, что свой молодняк развиваете. Берегите их от зендида
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xkixerx
1724613025
Надо было Батракова выкупать, а выкупили Иудушку.... Ну ничего, летом снова газовик подсуетится, что печально конечно
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slavа0508
1724613677
Питерские уже зашевелились . выкупят наверняка ...
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Таврида
1724616435
Если Зенит еще и Батракова выкупит, то просто ахтунг, борьба нанайский мальчиков за 2-ое место? РПЛ можно хоронить...
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DOCTOR PENALTY
1724617080
Неплохо Лёха "набатрачил". )
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FCSpartakM
1724618420
в итоге локомотив продал игрока без потери качества на этой позиции.
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zigbert
1724652410
Да он вообще уникальный футболист. В таком молодом возрасте показывает зрелую игру.
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Garrincha58
1724653089
Не надо его на каждом углу хвалить играет и хорошо что пока так играет, а то у нас любят раньше времени авансы выдавать
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