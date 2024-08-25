Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России перешел в медиаклуб

Полузащитник Дмитрий Ефремов стал игроком «Амкала». В прошлом сезоне он выступал за ивановский «Текстильщик» во Второй лиге. Летом он покинул клуб в статусе свободного агента.

29-летний Ефремов провел за «Текстильщик» 14 матчей.

Футболист наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого выигрывал титулы чемпиона России, Кубок и Суперкубок страны, выступал в Лиге чемпионов.

Также на его счету 1 матч за сборную России в 2015 году.

«Амкал» продолжает выступление в Кубке России-2024/25.