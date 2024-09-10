Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок ЦСКА и сборной России пожаловался на очереди в детские сады

    Экс-игрок ЦСКА и сборной России пожаловался на очереди в детские сады

    Бывший игрок ЦСКА 29-летний Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», назвал условия для возвращения в профессиональный футбол.

    – Готов поехать в профкоманду на меньшие деньги чем в «Амкале»?

    – Нет. Мне в следующем году уже 30 лет – есть жена, дочка, которых нужно кормить и одевать. Кстати, недавно тут столкнулся с проблемой.

    – Что случилось?

    – Собрались записывать дочку в детский сад. Я был в шоке: в обычный государственный садик хрен попадешь – очереди нереальные. В итоге пошли в платный.

    – Короче, деньги тебе сейчас не помешают?

    – Ну да, у меня ведь еще ипотека [смеется]. Ладно, шучу: прямо острой нужды в деньгах у меня нет. Но зарабатывать меньше, чем сейчас, я и правда не хочу.

    Либо нужна команда с четкой задачей – например, выйти Первую лигу. А просто без цели кататься по всей России на автобусе желания абсолютно ноль, это ужас.

    Новости по теме
    Экс-хавбек ЦСКА назвал игрока команды, которому не нужно было тренироваться
    Экс-хавбек ЦСКА объяснил, почему Глушаков играл за костромской «Спартак»
    Экс-игрок ЦСКА и сборной России рассказал, почему выбрал медиафутбол вместо профессионального 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+