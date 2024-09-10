Экс-игрок ЦСКА и сборной России пожаловался на очереди в детские сады

Бывший игрок ЦСКА 29-летний Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», назвал условия для возвращения в профессиональный футбол.

– Готов поехать в профкоманду на меньшие деньги чем в «Амкале»?

– Нет. Мне в следующем году уже 30 лет – есть жена, дочка, которых нужно кормить и одевать. Кстати, недавно тут столкнулся с проблемой.

– Что случилось?

– Собрались записывать дочку в детский сад. Я был в шоке: в обычный государственный садик хрен попадешь – очереди нереальные. В итоге пошли в платный.

– Короче, деньги тебе сейчас не помешают?

– Ну да, у меня ведь еще ипотека [смеется]. Ладно, шучу: прямо острой нужды в деньгах у меня нет. Но зарабатывать меньше, чем сейчас, я и правда не хочу.

Либо нужна команда с четкой задачей – например, выйти Первую лигу. А просто без цели кататься по всей России на автобусе желания абсолютно ноль, это ужас.