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    • Экс-хавбек ЦСКА объяснил, почему Глушаков играл за костромской «Спартак»

    Экс-хавбек ЦСКА объяснил, почему Глушаков играл за костромской «Спартак»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке».

    – Самая интересная команда Второй лиги – «Спартак» Кострома. За них играл Глушаков, руководство хочет превратить клуб в базовый клуб для сборной России, а их глава запрещает игрокам кидать снюс. Поехал бы?

    – Кстати, знаешь сколько там зарабатывают?

    – Без понятия.

    – Чтоб ты понимал, если тебе в Первой лиге платят 300 тысяч – уже отлично. А в Костроме, во Второй лиге, некоторые пацаны получают по полмиллиона в месяц. В клуб зашел «Совкомбанк», вливают серьезные деньги. Думаю, Глушак туда не за спасибо поехал. Правда, тренировки там бывают странные.

    – В плане?

    – На прошлых зимних сборах ребята 2 недели ездили на велосипедах, даже не выходя на поле. Но за такие деньги можно и потерпеть.

    • Глушаков выступал за костромской «Спартак» осенью 2023 года, провел 7 матчей, сделал 1 передачу.
    • Тогда команда заняла последнее 10-е место в группе «золото» дивизиона A Второй лиги. Сейчас «Спартак» выступает в этой же группе и занимает 2-ю позицию.
    • Сейчас Глушаков играет за «Химки» в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    10.09.2024 11:01
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