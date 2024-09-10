Экс-хавбек ЦСКА объяснил, почему Глушаков играл за костромской «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке».

– Самая интересная команда Второй лиги – «Спартак» Кострома. За них играл Глушаков, руководство хочет превратить клуб в базовый клуб для сборной России, а их глава запрещает игрокам кидать снюс. Поехал бы?

– Кстати, знаешь сколько там зарабатывают?

– Без понятия.

– Чтоб ты понимал, если тебе в Первой лиге платят 300 тысяч – уже отлично. А в Костроме, во Второй лиге, некоторые пацаны получают по полмиллиона в месяц. В клуб зашел «Совкомбанк», вливают серьезные деньги. Думаю, Глушак туда не за спасибо поехал. Правда, тренировки там бывают странные.

– В плане?

– На прошлых зимних сборах ребята 2 недели ездили на велосипедах, даже не выходя на поле. Но за такие деньги можно и потерпеть.